LPI-SHL: Mehrere Gebäude evakuiert

Meiningen (ots)

Eine Zeugin rief Donnerstagnachmittag die Polizei und teilte mit, dass sie augenscheinlich eine Handgranate nahe des Schloßplatzes in Meiningen festgestellt hatte. Sie selbst bemerkte das Objekt bereits einen Tag zuvor. Die Polizisten sperrten sofort nach der Meldung den Bereich weiträumig ab und evakuierten die umliegenden Gebäude (Museum, Stadtverwaltung, Kindergarten und ein Café). Spezialisten des Thüringer Landeskriminalamtes kamen Donnerstagabend vor Ort und sprengten den handgranatenähnlichen Gegenstand kontrolliert. Ob es sich um eine scharfe Handgranate gehandelt hat, wird derzeit noch untersucht. Wie das Objekt zum Schloßplatz gelangte, ist noch nicht bekannt. Zeugen, die Hinweise dazu geben können, melden sich bitte unter der Telefonnummer 03693 591-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0037959/2026 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen.

