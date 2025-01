Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Illegal Strom abgezapft und damit Drogen gezüchtet

Themar (ots)

Kommissar Zufall ist es zu verdanken, dass eine große Cannabisplantage in Themar aufgedeckt werden konnte. Mitarbeiter eines Lebensmittelmarktes bemerkten am Montag eine Fehlermeldung im Stromnetz, die zeigte, dass eine Stromphase nicht ankam, wo sie ankommen sollte. Sie gingen der Sache auf die Spur und stellten fest, dass im Bereich eines Hauses in der Friedensstraße die Hauptstromleitung illegal angezapft worden war. Der Strom wurde in eine Werkstatt umgeleitet. Mitarbeiter der zuständigen Behörde und der Kontaktbereichsbeamte von Themar nahmen sich der Sache an und informierten den Besitzer des Hauses, der mit ihnen zusammen das vermietete Objekt betrat. Was sie dort vorfanden spottete jedoch jeder Beschreibung. Eine professionelle Aufzuchtanlage für Cannabispflanzen, etwa 500 Pflanzen im Topf mit einer Größe von 60 bis 80 Zentimetern und bereits ca. 10 Kilogramm getrocknetes Cannabis standen zu Buche. Von den Tätern fehlt indes jede Spur. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Die gesamte Anlage und die Betäubungsmittel wurden sichergestellt und mit einem Lkw abtransportiert. Der Marktwert der bereits getrockneten Drogen beläuft sich auf einen hohen fünfstelligen Betrag. Zeugen, die Hinweise zum Verbleib der mindestens drei Männer, die im Objekt gehaust haben, geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 mit der Angabe des Aktenzeichens 0003734/2025 zu melden.

