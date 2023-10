LPI-SHL: Unfall unter Alkohol

Eisfeld (ots) - In der Nacht vom 29.09.2023, 20:30 Uhr zum 30.09.2023, 07:00 Uhr wurde bei einem in Eisfeld im Dammweg abgestellten silbernen Kleintransporter die Heckscheibe eingeschlagen. Aus dem Fahrzeuginneren wurden Fahrzeugteile- und zubehör im Wert von 3000,00 EUR entwendet. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von 400,00 EUR. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl ...

