Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Suhl (ots)

Am Samstag, den 19.11.2022 gegen 4.30 Uhr befuhr der Fahrer eines Pkw Opel Combo mit SHL-Kennzeichen die Landstraße L1129 zwischen Oberhof und Schmücke. Hierbei kollidierte er mit einem entgegenkommenden dunkelfarbigen Kleinwagen aus dem Ilmkreis seitlich, sodass am Opel der linke Außenspiegel sowie der vordere linke Kotflügel beschädigt wurden. Leider hielt es der / die Fahrzeugführer*in aus dem Ilmkreis nicht für erfoderlich, am Unfallort anzuhalten und somit die Feststellung seiner Personalien zu ermöglichen. Aus diesem Grund sucht der Inspektionsdienst Suhl Zeugen zum Unfall bzw. zum beschädigten Kleinwagen. Informationen bitte an den Inspektionsdienst Suhl unter Tel. 03681-3690.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell