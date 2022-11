Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Einbruch trotz Überwachungskamera

Themar (ots)

Am frühen Samstag gegen 02:00 Uhr meldete eine Alarmanlage einen Einbruch in eine Spielothek in Themar. Obwohl die eingesetzten Beamten sehr zügig vor Ort waren, konnte kein Täter aufgegriffen werden. Es gab lediglich ein aufgebrochenes Fenster. Das Überwachungsvideo zeigte, dass sich der Täter nur wenige Minuten im Innenraum aufgehalten hatte. Wer sachdienliche Angaben zu dieser Tat machen kann, möge sich bitte bei der Polizei melden.

