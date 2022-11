Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: unbekannte Täter entwenden einen Satz Kompletträder

Eisfeld (ots)

Am späten Freitagabend gegen 23:00 Uhr schnitten unbekannte Täter die Umzäunung eines Firmengeländes in Eisfeld, Am Eichgraben auf. Vom Firmengelände entwendeten sie einen Satz Kompletträder auf Alufelgen. Bei der Tatausführung wurden die Täter von einer Überwachungskamera gefilmt. Personen, die diese Tat oder tatverdächtige Personen, die die Räder abtransportierten, beobachtet haben, mögen sich bitte als Zeugen zur Verfügung stellen.

