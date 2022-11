LPI-SHL: Senior verursacht mehrere Unfälle

Hildburghausen (ots) - Beamte der Hildburghäuser Polizei kontrollierten am Donnerstag (10.11.2022) kurz nach Mitternacht einen 33-jährigen Autofahrer in Hildburghausen. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest zeigte einen Wert von 0,57 Promille, was eine Ordnungswidrigkeitenanzeige nach sich zog. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Pressestelle Julia Kohl Telefon: 03681 32 1503 E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de ...

