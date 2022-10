Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Berauscht unterwegs ?

Meiningen (ots)

Offensichtlich unter dem Einfluss von Drogen fuhr Dienstagabend ein 22-jähriger Audi-Fahrer die Gartenstraße in Meiningen entlang. Der vor Ort durchgeführte Drogenvortest zeigte ein positives Ergebnis auf Cannabis, was dazu führte, dass der junge Mann die Beamten zur Blutentnahme ins Klinikum begleiten musste. Sollte die Blutprobe den Verdacht bestätigen, erhält der Fahrer ein Bußgeld, Punkte in Flensburg und ein Fahrverbot. Seinen Wagen musste er stehen lassen.

