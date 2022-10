LPI-SHL: Von Straße abgekommen

Suhl (ots) - Ein bislang unbekannter Mann verletzte Dienstagmittag aus bislang unbekannten Gründen ein Kind. Der 10-jährige Geschädigte fuhr zur Tatzeit mit seinem Fahrrad gemeinsam mit seiner 9-jährigen Schwester einen Gehweg an der Senfte in Suhl entlang. Auf Höhe des dortigen Frisörgeschäfts lief ein lebensälterer Mann. Als die Kinder an diesem vorbeifahren wollten, schlug er laut Aussagen der Geschwister mit ...

