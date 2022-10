LPI-SHL: Verkehrsunfall auf nasser Straße

Hildburghausen (ots) - Am Samstagnachmittag, dem 22.10.2022, um 10:54 Uhr kam es in der Tiefgarage eines Einkaufsmarktes in der Eisfelder Straße in Hildburghausen zu einer Unfallflucht. Ein roter PKW beschädigte beim rückwärts ausparken ein anderes Fahrzeug. Der Fahrer bemerkte den Anstoß offenbar nicht, den er verließ die Tiefgarage. Durch ein junges Paar wurde der Unfall beobachtet, als diese gerade ihre Einkäufe ...

