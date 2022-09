LPI-SHL: Rad ab

Suhl (ots) - Montagabend bohrten bislang unbekannte Täter ein Loch in den Tank eines Kleintransporters, welcher in der Schleusinger Straße in Suhl abgestellt war. Die Diebe entwendeten ca. 80 Liter Diesel und verursachten durch ihre Aktion einen Sachschaden von ca. 500 Euro. Zeugenhinweise werden unter der Rufnummer 03681 369-0 entgegengenommen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Pressestelle Vivien Glagau Telefon: 03681 32 1504 E-Mail: ...

