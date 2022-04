Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Ohne Führerschein, alkoholisiert und noch mehr

Suhl (ots)

Beamte der Suhler Polizei kontrollierten Montagnachmittag einen 40-jährigen VW-Fahrer in der Großen Beerbergstraße in Suhl. Dabei stellten sie fest, dass der Mann keine gültige Fahrerlaubnis besitzt und zudem alkoholisiert war. Er pustete einen Wert von 1,33 Promille. Die Kontrolle war jedoch noch nicht beendet und die Polizisten überprüften anschließend das Auto. Das am VW angebrachte Kennzeichen war auf ein anderes Auto zugelassen und der VW selbst war weder zugelassen noch versichert. Als der Mann bemerkte, dass es immer enger für ihn wird, wollte er die Flucht ergreifen und leistete Widerstand. Die Beamte legten ihm Handfesseln an, brachten ihn zur Blutentnahme in Krankenhaus und ließen ihn danach wieder laufen. Allerdings ordnete der zuständige Staatsanwalt die Beschlagnahme des VW an. Die Ermittlungen zur Herkunft des Autos laufen.

