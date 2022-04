Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Heckscheibe eingeschlagen

Meiningen (ots)

In der Zeit vom 01.04.2022, 21:45 Uhr bis zum 02.04.2022, 10:00 Uhr wurde in Meiningen, Am Kiliansberg an einem dort abgeparkten Dacia mit Meininger Kennzeichen die Heckscheibe eingeschlagen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf 500 Euro. Hinweise zu Tat oder Täter werden an die Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen unter der Telefonnummer 03693 591224 erbeten.

