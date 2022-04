LPI-SHL: Fahrraddiebstahl

Suhl (ots) - Am 01.04.2022, gegen 06.15 Uhr wurde bekannt, dass der Führer eines Lkw einer durch den Wind auf die Fahrbahn gewehten Mülltonne ausweichen musste. Dabei kollidierte er mit einem Verkehrszeichen an der Einmündung Gutenbergstraße / Friedrich-König-Straße in Suhl. Der Fahrzeugführer setzte anschließend seine Fahrt pflichtwidrig fort. Der Schaden am Verkehrszeichen beträgt ca. 500,- Euro. Hinweise zum Fahrzeug/Fahrzeugführer nimmt der Inspektionsdienst ...

