LPI-SHL: versuchter Einbruch in Regelschule

Zella-Mehlis (ots) - Am 01.04.2022, um 18.49 Uhr, wurde bei einem 45jähriger Mann aus Zella-Mehlis im Rahmen einer Verkehrskontrolle in der Louis-Anschütz-Straße in Zella-Mehlis Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt. Der Atemalkoholvortest ergab einen Wert von 1,91 Promille. Der Führerschein wurde sichergestellt, eine Blutentnahme durchgeführt und eine Anzeige erstattet. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

