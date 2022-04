Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Versuchter Einbruch

Schmalkalden (ots)

Am 01.04.2022 kam es in Schmalkalden in der Auer Gasse gegen 00:15 Uhr zu einem versuchten Einbruch. Dabei versuchte ein bisher unbekannter Täter die Eingangstür eines Modegeschäftes mittels einer Eisenstange aufzubrechen. Dadurch wurde die Alarmanlage ausgelöst. Der Täter flüchte unter Zurücklassen des Hebelwerkzeuges. An der Eingangstür des Geschäftes entstand ein Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Wer Hinweise zu Tat oder Täter geben kann, meldet sich bitte bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen unter der Telefonnummer 03693 591224.

