Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Einbruchsdiebstahl - Zeugenaufruf

Suhl (ots)

In der Zeit vom 16.02.2022, 14:00 Uhr, bis Mittwoch, 08:00 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zum Sportplatz in der Themarer Straße in Suhl-Neundorf. Die Täter gelangten über einen Geräteschuppen ins Gebäude und entwendeten hier eine Motorsense und einen Plastikkanister inklusive Benzin im Gesamtwert von ca. 175 Euro. Zudem verursachten sie ein Sachschaden von ca. 150 Euro. Zeugen, die verdächtige Personen im Tatzeitraum auf dem Gelände des Sportplatzes beobachtet haben, werden gebeten, ihre Feststellungen der Suhler Polizei unter der Rufnummer 03681 369-0 mitzuteilen.

