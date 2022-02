Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Hochsitz zerstört

Wiesenthal (ots)

Etwa 250 Euro Schaden entstanden, als ein bislang unbekannter Täter in der Zeit vom 01.02.2022 bis 03.02.2022 eine Hochsitz, der in Wiesenthal aufgestellt war, vermutlich mit einem Traktor anhob, ihn ca. 100 Meter weit transportierte und schließlich in einer Hecke fallen ließ. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Sitz völlig zerstört. Zeugen, die Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03695 551-0 bei der Polizeiinspektion Bad Salzungen zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell