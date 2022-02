Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Betrüger glücklicherweise erfolglos

Geisa (ots)

Ein unbekannte Betrüger versuchte Mittwochnachmittag einen 71-jährigen Mann aus Geisa um sein Erspartes zu bringen. Er rief den Mann an und teilte ihm mit, dass sein Enkelsohn einen schweren Unfall verursacht hat, bei dem ein Mädchen ums Leben kam. Der Betrüger nannte sogar den richtigen Namen des Enkels, was den 71-Jährigen schockiert aufhören ließ. Als dieser dem Anrufer gegenüber jedoch angab, dass sein Enkel doch noch gar keinen Führerschein hat, legte der Unbekannte auf. Es kam glücklicherweise zu keinem finanziellen Schaden. An diesem Sachverhalt merken Sie, wie geschickt sich die Betrüger anstellen. Sie verwickeln Sie derart in Gespräche, dass Sie glauben, es wäre ein tatsächliches Ereignis. Doch es ist alles Show! Eingefädelt, um sie zu täuschen und Ihnen Ihr Geld aus der Tasche zu ziehen. Glauben Sie den Anrufern nicht, beenden Sie das Telefonat und informieren Sie die Polizei.

