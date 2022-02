Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Verkerhsunfallflucht

Suhl (ots)

Am Freitagabend des 04.02.2020 zwischen 20:45 Uhr und 21:45 Uhr wurde ein blauer Seat Leon im Parkahaus eines Suhler Verbrauchermarktes in der Würzburger Straße und auf einem Parkplatz eines Schnellrestaurants in Zella-Mehlis ordnungsgemäß abgestellt. Als die Halterin zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte musste sie feststellen, dass ihre Stoßstange erheblich beschädigte wurde. Vermutlich durch das Ein- bzw. Ausparken eines weiteren Fahrzeuges. Der Verursacher hat sich nicht um die Schadensregulierung gekümmert. Es wurde ein Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht eingeleitet. In diesem Zusammenhang weist die Polizei darauf hin, dass auch bei sogenannten "Parkplatzremplern" die Pflicht besteht den Geschädigten seine Personalien mitzuteilen. Verlässt man eine Unfallstelle ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern, wird ein Strafverfahren eingeleitet. Wer Hinweise zu dem Vorfall, Verursacher und Unfallort geben kann wird gebeten sich mit dem Inspektionsdienst Suhl unter der Rufnummer 03681 369 224 in Verbindung setzen.

