Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Unfallverursacher flüchtete

Weida (ots)

Am gestrigen Donnerstag (06.01.2022), gegen 09:30 Uhr, fuhr ein bislang unbekanntes Fahrzeug auf einen grauen Pkw Mitsubishi auf, der sich in einer Parklücke auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Geraer Straße befand. Obwohl ein Zeuge den Unbekannten ansprach, flüchtete der Unfallverursacher vom Unfallort, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Hinweise zu ihm oder seinem Pkw, bei dem es sich um einen blauen Kleinwagen handeln soll, in dem zwei ältere Personen saßen, werden an die Polizeiinspektion Greiz, Tel.: 03661 6210, erbeten.

