Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Meiningen (ots)

Am 03.02.2022 gegen 15:30 Uhr fuhr in der Anton-Ulrich-Straße in Meiningen ein PKW beim Ausparken rückwärts an einen abgeparkten grauen Audi A3. Der Fahrer stieg aus und besah sich den Schaden, stieg dann aber wieder ein und fuhr davon, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Was er offenbar nicht wusste, war, dass im Fond des Audi zwei Kinder saßen, welche alles beobachtet hatten. Sie beschrieben das Auto des Verursachers und den Fahrer, welcher allerdings bislang unbekannt ist. Dem Verursacher wird daher nahegelegt, sich zur Klärung des Sachverhalts zu melden, wenngleich selbstredend keine Verpflichtung besteht, sich im Rahmen des Ermittlungsverfahrens wegen unerlaubtem Entfernen vom Unfallort selbst zu bezichtigen. Mögliche weitere Zeugen werden gebeten, sich bei der Meininger Polizei zu melden.

