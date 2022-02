Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfall auf glatter Fahrbahn

Breitungen (ots)

Schnee und Glätte wurden einem 33-Jährigen Montagmorgen zum Verhängnis. Gegen 07:40 Uhr befuhr der Mann mit seinem VW die Werrastraße in Richtung Friedensring in Breitungen. Plötzlich kam er aufgrund der Witterungsverhältnisse von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Hydrant. An diesem entstand ein Schaden von ca. 2.000 Euro und am Wagen von etwa 500 Euro. Der Fahrer blieb unverletzt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell