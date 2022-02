Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfallflucht

Meiningen (ots)

Auf schneebedeckter Fahrbahn kam eine 25-Jährige Montagmorgen in der Herrenbergstraße in Meiningen mit ihrem Hyundai ins Rutschen und in der weiteren Folge von der Straße ab. Ein Stromverteilerkasten und ein Verkehrszeichen wurden hierbei beschädigt. Statt sich um den Schaden zu kümmern, verließ die junge Fahrerin die Unfallstelle. Ein Zeuge beobachtete den Unfall und konnte Hinweise auf die Verursacherin geben. Die Unfallflüchterin konnte an der Halteranschrift angetroffen werden. Ihr Führerschein wurde durch die eingesetzten Beamten beschlagnahmt. Zudem erhält die 25-Jährige eine Anzeige wegen des Unerlaubten Entfernens vom Unfallort.

