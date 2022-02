Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Vielen Dank ... für die Blumen

Meiningen (ots)

Ein Tankstellenbetreiber in Meininingen bemerkte Montagmittag, wie ein junger Mann einen ausgestellten Blumenstrauß aus dem Verkaufsraum an sich nahm, das Objekt verließ und in Richtung Meininger Innenstadt flüchtete. Der Verkäufer folgte dem Dieb und machte einen Funkstreifenwagen auf sich aufmerksam, sodass der Langfinger zeitnah gestellt werden konnte. Der 20-jährige Gauner erhält nun eine Diebstahlsanzeige.

