Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Versammlungsgeschehen mit Corona-Bezug

Zillbach/Vacha/Barchfeld/Unterbreizbach/Schleusingen (ots)

Freitagabend kamen bei drei nicht angemeldeten Versammlungen in Zillbach, Vacha und Barchfeld insgesamt ca. 200 Personen zusammen. In allen drei Orten formierten sich Aufzüge. Die Menschen zogen teils Parolen rufend, mit Trillerpfeifen, Tröten und Fackeln durch die Orte. Auch am Sonntag versammelten sich in Unterbreizbach und Schleusingen insgesamt ca. 150 Menschen, um anschließend als Aufzug formiert durch die Straßen zu ziehen. In allen Fällen prüft die Polizei derzeit Verstöße gegen die bestehende Infektionsschutzverordnung.

