Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfall beim Wenden

Fambach (ots)

Ein bislang unbekannter Lastwagenfahrer befuhr am Mittwoch in der Zeit von 9:00 Uhr bis 10:30 Uhr die Thomas-Müntzer-Straße in Fambach und wollte den Spuren nach in Richtung Bundesstraße 19 fahren. Aufgrund von Bauarbeiten war die Strecke jedoch gesperrt und er musste wenden. Dabei stieß er gegen einen Torpfosten aus Beton und drückte diesen um, zudem entstanden Schäden am Maschendrahtzaun. Ohne sich um den Unfallschaden zu kümmern, fuhr der LKW-Fahrer weiter. Ob er den Anstoß überhaupt mitbekommen hat ist unklar. Zeugen, die Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell