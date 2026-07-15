Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Körperverletzung

Die Polizei sucht Zeugen

Bad Blankenburg (ots)

Am Freitag, dem 12.06.2026, die genaue Uhrzeit ist derzeit unbekannt, wird aber vermutlich in den Nachmittagsstunden liegen, kam es im REWE-Markt in Bad Blankenburg zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen einem 14jährigen Jugendlichen und einem bislang unbekannten Mann. Der Unbekannte beleidigte den Jungen zunächst verbal im Markt. Auf dem Parkplatz trafen die beiden dann erneut aufeinander und es kam wiederholt zu einer zunächst verbalen Auseinandersetzung. In der weiteren Folge schlug der unbekannte Beschuldigte dann mehrfach auf den zwischenzeitlich am Boden liegenden Jungen ein. Passanten unterstützten das Kind in der Situation offensichtlich nicht, sodass der Beschuldigte unerkannt den Tatort verlassen konnte. Der Jugendliche erlitt nicht unerhebliche Verletzungen. Hinweise zum Täter beschränken sich nur darauf, dass dieser ca. 30 Jahre alt sei und mit einem Fahrrad unterwegs war. Bedauerlicherweise wurde die Anzeige erst sehr spät erstattet, sodass erst zum jetzigen Zeitpunkt ein Zeugenaufruf erfolgen kann. Zeugen, die nähere Angaben zu dem Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich unter Nennung der Vorgangsnummer: 0156382 bei der Polizei Saalfeld Tel.: 03671 560 zu melden.

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