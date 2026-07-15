PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Saalfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Körperverletzung
Die Polizei sucht Zeugen

Bad Blankenburg (ots)

Am Freitag, dem 12.06.2026, die genaue Uhrzeit ist derzeit unbekannt, wird aber vermutlich in den Nachmittagsstunden liegen, kam es im REWE-Markt in Bad Blankenburg zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen einem 14jährigen Jugendlichen und einem bislang unbekannten Mann. Der Unbekannte beleidigte den Jungen zunächst verbal im Markt. Auf dem Parkplatz trafen die beiden dann erneut aufeinander und es kam wiederholt zu einer zunächst verbalen Auseinandersetzung. In der weiteren Folge schlug der unbekannte Beschuldigte dann mehrfach auf den zwischenzeitlich am Boden liegenden Jungen ein. Passanten unterstützten das Kind in der Situation offensichtlich nicht, sodass der Beschuldigte unerkannt den Tatort verlassen konnte. Der Jugendliche erlitt nicht unerhebliche Verletzungen. Hinweise zum Täter beschränken sich nur darauf, dass dieser ca. 30 Jahre alt sei und mit einem Fahrrad unterwegs war. Bedauerlicherweise wurde die Anzeige erst sehr spät erstattet, sodass erst zum jetzigen Zeitpunkt ein Zeugenaufruf erfolgen kann. Zeugen, die nähere Angaben zu dem Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich unter Nennung der Vorgangsnummer: 0156382 bei der Polizei Saalfeld Tel.: 03671 560 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1503
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Saalfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Saalfeld
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Saalfeld
Alle Meldungen Alle
  • 15.07.2026 – 10:27

    LPI-SLF: Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten

    Föritztal (ots) - Gestern gegen 22 Uhr ereignete sich im Bereich der Straße Am Rohof in Föritztal ein Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Eine 23-jährige Pkw-Fahrerin missachtete beim Abbiegen offenbar das Rechtsfahrgebot. In der Folge kam es zum Zusammenstoß mit dem Fahrzeug eines 48-jährigen Mannes. Beide Unfallbeteiligten wurden leicht verletzt und zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Die ...

    mehr
  • 15.07.2026 – 09:16

    LPI-SLF: Pkw stößt mit Fahrradfahrer zusammen - eine Person verletzt

    Unterwellenborn (ots) - Am Dienstag, dem 14.07.2026, gegen 19.30 Uhr befuhr ein 45-jähriger Radfahrer die Verbindungsstraße von Oberwellenborn in Richtung Unterwellenborn. Auf Höhe eines Supermarktes beabsichtigte ein 68-jähriger Pkw-Fahrer, der dem Radfahrer entgegenkam, nach links in die Lindenstraße abzubiegen. Dabei übersah er vermutlich den Radfahrer, sodass ...

    mehr
  • 15.07.2026 – 08:48

    LPI-SLF: Unbekannte entwenden Traktor - Fahrzeug wieder aufgefunden | Zeugen gesucht

    Leutenberg (ots) - Am frühen Dienstagmorgen, dem 14.07.2026, entwendeten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter einen Traktor. Das Fahrzeug war auf dem Gelände einer Tankstelle in der Saalfelder Straße in Leutenberg abgestellt. Bei dem entwendeten Traktor handelt es sich um ein Fahrzeug des Herstellers John Deere, an dem zudem ein Anbaugerät angebracht war. Der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren