Landespolizeiinspektion Saalfeld
LPI-SLF: Pkw stößt mit Fahrradfahrer zusammen - eine Person verletzt
Unterwellenborn (ots)
Am Dienstag, dem 14.07.2026, gegen 19.30 Uhr befuhr ein 45-jähriger Radfahrer die Verbindungsstraße von Oberwellenborn in Richtung Unterwellenborn.
Auf Höhe eines Supermarktes beabsichtigte ein 68-jähriger Pkw-Fahrer, der dem Radfahrer entgegenkam, nach links in die Lindenstraße abzubiegen. Dabei übersah er vermutlich den Radfahrer, sodass es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge kam.
Der 45-Jährige wurde bei dem Unfall verletzt. An dem Fahrrad sowie dem Pkw entstand Sachschaden.
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