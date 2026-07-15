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Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Pkw stößt mit Fahrradfahrer zusammen - eine Person verletzt

Unterwellenborn (ots)

Am Dienstag, dem 14.07.2026, gegen 19.30 Uhr befuhr ein 45-jähriger Radfahrer die Verbindungsstraße von Oberwellenborn in Richtung Unterwellenborn.

Auf Höhe eines Supermarktes beabsichtigte ein 68-jähriger Pkw-Fahrer, der dem Radfahrer entgegenkam, nach links in die Lindenstraße abzubiegen. Dabei übersah er vermutlich den Radfahrer, sodass es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge kam.

Der 45-Jährige wurde bei dem Unfall verletzt. An dem Fahrrad sowie dem Pkw entstand Sachschaden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1504
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

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