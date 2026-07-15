Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten

Föritztal (ots)

Gestern gegen 22 Uhr ereignete sich im Bereich der Straße Am Rohof in Föritztal ein Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw.

Eine 23-jährige Pkw-Fahrerin missachtete beim Abbiegen offenbar das Rechtsfahrgebot. In der Folge kam es zum Zusammenstoß mit dem Fahrzeug eines 48-jährigen Mannes. Beide Unfallbeteiligten wurden leicht verletzt und zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Die beschädigten Fahrzeuge wurden zunächst von der Fahrbahn geschoben, sodass die Straße anschließend wieder für den Verkehr freigegeben werden konnte.

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