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Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unbekannte entwenden Traktor - Fahrzeug wieder aufgefunden | Zeugen gesucht

Leutenberg (ots)

Am frühen Dienstagmorgen, dem 14.07.2026, entwendeten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter einen Traktor. Das Fahrzeug war auf dem Gelände einer Tankstelle in der Saalfelder Straße in Leutenberg abgestellt.

Bei dem entwendeten Traktor handelt es sich um ein Fahrzeug des Herstellers John Deere, an dem zudem ein Anbaugerät angebracht war. Der Gesamtwert von Traktor und Anbau beläuft sich auf mehrere Zehntausend Euro.

Gegen 19.30 Uhr informierte ein Zeuge die Polizei, nachdem er den Traktor auf einem Forstweg zwischen den Ortschaften Grünau und Neumühle aufgefunden hatte.

Die eingesetzten Polizeibeamten konnten den Traktor vor Ort feststellen. Darüber hinaus entdeckten sie in der Nähe des Abstellortes ein Schiebeschild für einen Radlader. Bei der anschließenden Überprüfung stellte sich heraus, dass auch dieses zuvor entwendet worden war.

Die Kriminalpolizei sicherte vor Ort umfangreiche Spuren. Nach Abschluss der Spurensicherung konnten sowohl der Traktor als auch das Schiebeschild an ihre jeweiligen Eigentümer zurückgegeben werden.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet nun um Zeugenhinweise. Gesucht werden insbesondere Personen, die in den frühen Morgenstunden des Dienstags zwischen 02.00 Uhr und 05.00 Uhr verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Tankstelle in der Saalfelder Straße beobachtet haben oder Angaben zum Abtransport des Traktors machen können. Ebenso werden Zeugen gesucht, denen im Laufe des Tages im Bereich des späteren Auffindeortes auf einem Forstweg zwischen Grünau und Neumühle verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizeiinspektion Saalfeld unter der Telefonnummer 03672 417-1464 unter Angabe des Aktenzeichens 0176358/2026 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1504
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

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