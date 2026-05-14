Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Öffentlichkeitsfahndung nach Entwendung eines PKWs

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PI Saale-Orla, Helmsgrün (ots)

Helmsgrün (SOK):

Im Tatzeitraum vom 13.05.2026, 17:30 Uhr bis zum 14.05.2026, 06:30 Uhr wurde vom Gelände eines landwirtschaftlichen Betriebs in Helmsgrün ein PKW Nissan Terrano in der Farbe grün Camouflage ohne Kennzeichen entwendet. Der Nissan hat einen Wert von ca. 3.500 EUR. Möglicherweise wurde der Pkw noch am 13.05.2026 am Abend nahe den Ortlslagen Lehesten und Wurzbach genutzt.

Hinweise zum Verbleib des Fahrzeuges oder von Wahrnehmungen von Personen rund um das Objekt der Landwirtschaft in Helmsgrün nimmt die Polizei Saale-Orla unter 03663-4310 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Anlage Bild Nissan

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