Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Mann beschädigt Glastür eines Supermarktes

Neustadt an der Orla (ots)

Am Donnerstag, dem 16.04.2026, gegen 06:30 Uhr meldete ein Mitarbeiter eines Supermarktes in der Straße "Zum Festplatz" in Neustadt an der Orla, dass die Glastür des Marktes beschädigt worden sei.

Nach Sichtung der Aufnahmen der Überwachungskamera wurde deutlich, dass ein zunächst unbekannter Mann einen Gegenstand mehrfach gegen die Glastür geworfen hatte. Im Zuge der Ermittlungen konnte ein 31-jähriger Tatverdächtiger identifiziert werden.

Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Der entstandene Sachschaden wird auf einen niedrigen fünfstelligen Betrag geschätzt.

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