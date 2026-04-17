Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfall mit Moped - zwei Personen verletzt

Saalfeld (ots)

Am Donnerstag, dem 16.04.2026, gegen 16:15 Uhr ereignete sich am Kreisverkehr "Mittlerer Watzenbach" zum Cröstener Weg in Saalfeld ein Verkehrsunfall.

Eine Mopedfahrerin musste verkehrsbedingt anhalten. Ein nachfolgender Pkw-Fahrer bemerkte dies offenbar zu spät und versuchte durch ein Ausweichmanöver einen Zusammenstoß zu verhindern. Dabei fuhr er gegen einen Baum und kollidierte anschließend, vermutlich mit dem Heck seines Autos, mit dem Moped.

Die Mopedfahrerin und ihre Mitfahrerin wurden leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden, der Pkw musste abgeschleppt werden. Durch den Unfall kam es zu kurzzeitigen Verkehrsbehinderungen im entsprechdnen Umfeld des Kreisverkehrs.

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