Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Geschwindigkeitsmessungen im Rahmen des Blitzermarathons

Königsee (ots)

Im Rahmen des Blitzermarathons vom 13.04.2026 bis 19.04.2026 wurden am Donnerstag, dem 16.04.2026, Geschwindigkeitskontrollen am Ortseingang von Königsee auf der B88 auf Höhe eines dortigen Supermarktes/Baumarktes durchgeführt.

Während der fünfstündigen Messung wurden insgesamt 835 Fahrzeuge erfasst. Davon überschritten 74 die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h.

Der schnellste Fahrer wurde mit 85 km/h gemessen. Er muss nun mit einem Bußgeld sowie einem Fahrverbot rechnen.

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