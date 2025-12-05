PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-SLF: Zwei Kinder bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Saalfeld (ots)

Am Donnerstagabend wurden bei einem Verkehrsunfall in Sonneberg zwei Kinder leicht verletzt.

Gegen 17:30 Uhr befuhr eine 40-jährige Fahrzeugführerin die Schreberstraße, als beim Passieren eines am Fahrbahnrand abgestellten Pkw plötzlich vermutlich eine Katze die Fahrbahn querte und die Fahrerin die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor. In der Folge kam es zum Zusammenstoß mit dem abgestellten PKW am Straßenrand.

Durch die Kollision wurden die beiden im Fahrzeug befindlichen Kinder - ein 6-jähriges und ein 1-jähriges - leicht verletzt. Sie wurden gemeinsam mit ihrer Mutter zur weiteren medizinischen Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. An beiden beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

