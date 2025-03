LPI-SLF: Mehrere Funkstreifenwagen in der Innenstadt im Einsatz

Neustadt an der Orla (ots) - Bereits am 16.02.2025, gegen 16.40 Uhr, kam es in Neustadt an der Orla zu einem polizeilichen Einsatz in der Ernst-Thälmann-Straße. (Pressemitteilung vom 17.02.2025) Im Rahmen der Ermittlungen sucht die Polizei nun in diesem Zusammenhang einen Geschädigten Gegen 14.30 Uhr wurden aus einem Fenster, eines Mehrfamilienhauses in der ...

mehr