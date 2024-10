Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfall mit verletzter Person

Tanna (ots)

Am Samstag, gegen 12.00 Uhr, befuhr der 55-jähriger Fahrer eines Pkw die L 3002 aus Richtung Zollgrün kommend in Richtung Schleiz. Hier geriet er zu weit auf die rechte Bankette und fuhr anschließend in den Graben bzw. das angrenzende Waldstück. Die 12-jährige Beifahrerin zog sich dabei leichte Verletzungen zu und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der PKW war nicht mehr fahrbereit und musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden.

