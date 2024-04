LPI-SLF: Verkehrsunfall mit verletzten Personen

Saalfeld (ots) - Am Abend kam es auf einem Parkplatz der Kulmbacher Straße in Saalfeld zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Mehrere Männer und Frauen im Alter zwischen 24 bis 40 Jahren gerieten, mutmaßlich in der Folge Alkoholgenusses, zunächst verbal und anschließend körperlich aneinander, sodass mehrere Personen verletzt wurden. Da sich insbesondere ein 25-Jähriger auch nach dem ...

mehr