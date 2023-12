Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unfall zwischen PKW und Kind

Königsee (ots)

Am Montagmorgen wurde ein Junge durch einen Verkehrsunfall in Königsee verletzt. Der 10-Jährige befand sich offensichtlich auf dem Weg in die Schule und überquerte die Bahnhofstraße. Eine 48-Jährige fuhr zu diesem Zeitpunkt die Lindenstraße entlang und wollte in die Bahnhofstraße abbiegen. Während des Abbiegevorganges kam es zum Zusammenstoß zwischen dem 10-Jährigen und dem PKW an der Fahrzeugfront. Bisherigen Erkenntnissen zufolge wurde der Junge glücklicherweise nur leicht verletzt, am PKW entstand durch den verhältnismäßig geringen Aufprall kein Schaden. Dennoch kam das Kind zur Untersuchung ins Krankenhaus. Die Ermittlungen zu den Umständen dauern an.

