Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Versuchter Einbruch in eine Apotheke

Schwarzatal (ots)

Im Zeitraum vom 06.12.2023, 18.30 Uhr bis 07.12.2023, 07.40 Uhr, versuchten bisher unbekannte Täter in eine Apotheke in Oberweißbach einzubrechen. Dies gelang nicht, jedoch entstand an der Tür ein Sachschaden in Höhe von ca. 1000,-Euro. Zeugen, welche Angaben zur Sache machen können, werden gebeten, sich unter Angabe der Vorgangsnummer: 0319558 bei der Polizei Saalfeld, Tel.: 03671 560 zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell