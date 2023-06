Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Pkw kollidiert mit Brückengeländer

Lauscha (ots)

In Lauscha kam es am gestrigen Nachmittag gegen 15:15 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Ein 60-jähriger Pkw-Fahrer fuhr in Lauscha auf der Bahnhofstraße. Vermutlich aufgrund gesundheitlicher Probleme kam der Fahrer von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Brückengeländer. Der 60-Jährige kam in der Folge ins Krankenhaus. Das Fahrzeug wurde in der Art beschädigt, dass es abgeschleppt werden musste. Am Brückengeländer entstand ebenfalls Sachschaden.

