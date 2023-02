Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Angriff mit einem Messer

Zeugen gesucht

Neustadt an der Orla (ots)

Am Sonntag dem 19.02.2023 kam es gegen 20:30 Uhr in Neustadt an der Orla auf dem Markt zu einer Körperverletzung mittels Messer. Ein Audi A4 befuhr den Markt. In diesem befanden sich mindestens zwei Personen. Der Beifahrer und der 37-jährige Geschädigte, welcher auf dem Marktplatz stand, fingen ein Gespräch an der Beifahrertür des Audi an. Während des Gespräches stach der unbekannte Beifahrer dem Geschädigten mit dem mitgeführten Messer in die Hand. In der Folge stieg der Täter(Beifahrer) aus und verletzte eine weitere Person mit dem Messer. Der Unbekannte konnte danach den Tatort mit dem Audi A4 verlassen. Zum flüchtigen Fahrzeug liegen keine weiteren Informationen vor. Der flüchtige Täter wurde wie folgt beschrieben:

- männlich, ca. 25-30 Jahre alt, südeuropäisches Erscheinungsbild, ca, 1,80m groß und schlanker Statur - dunkle kurze Haare, 3-Tage Bart und bekleidet mit einem grauen Anorak

Zeugen, welche Angaben zu der Tat oder zu dem Audi A4 machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Saale-Orla unter 03663-4310 zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell