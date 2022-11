LPI-SLF: Drei Fahrzeuge stießen zusammen

Hirschberg (ots) - Zur Realisierung eines Haftbefehls konnten Polizeibeamte am 17.11.2022 den 33-jährigen Betroffenen an seiner Wohnanschrift in Hirschberg antreffen und festnehmen. Der Mann hatte im Zeitraum über mehrere Jahre Betrugshandlungen per Internet begangen und damit seinen Lebensunterhalt finanziert. Beim Amtsgericht Rudolstadt erfolgte am Freitag die Haftvorführung und der Haftbefehl wurde in Vollzug ...

