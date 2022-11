Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Auf Kreuzung zusammengestoßen

Sonneberg (ots)

Am Donnerstag gegen 7:40 Uhr befuhr eine 39-Jährige mit ihrem Opel Corsa die Bismarckstraße in Sonneberg. An der Kreuzung zur Gustav-König-Straße übersah die Fahrerin einen von links kommenden Opel Karl und stieß mit diesem zusammen. Dessen 70-Jährige Fahrerin wurde hierbei leicht verletzt und ins Krankenhaus verbracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Die Kameraden der Feuerwehr kamen zum Einsatz, um auslaufende Betriebsflüssigkeiten zu binden.

