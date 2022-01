Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-KvD: +++Drei Verletzte bei Verkehrsunfall in Kostheim+++

Wiesbaden (ots)

Wiesbaden, Kostheim, Kostheimer Landstraße, Freitag, 28.01.2022, 11:25 Uhr

(cp)Am Freitagmittag kam es in der Kostheimer Landstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem drei Personen teils schwer verletzt wurden. Ersten Ermittlungen zufolge fuhr ein 74-Jähriger mit seinem BMW gegen 11:25 Uhr von einem der dortigen Supermarktparkplätze nach rechts auf die Kostheimer Landstraße auf. Hierbei soll er einen von links kommenden VW Golf übersehen haben, dessen 44-jähriger Fahrer nicht mehr rechtzeitig ausweichen konnte. In der Folge fuhr der Golf in die linke Seite des BMW. Der 74-Jährige wurde hierbei verletzt, der Golffahrer und dessen 48-jähriger Beifahrer wurden sogar schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt. Alle drei wurden mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser verbracht. Beide Autos erlitten entstand Totalschaden und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beträgt etwa 40.000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Kostheimer Landstraße für rund zwei Stunden gesperrt werden.

