Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-KvD: Zeugen gesucht! Mehrere Reifen zerstochen

Wiesbaden (ots)

Wiesbaden, Homburger Straße, Willy-Brandt-Allee Samstag/Sonntag, 15./16.01.202, 17:30 Uhr bis 07:10 Uhr

(wo) In der Homburger Straße und Willy-Brandt-Allee zerstachen zwischen Samstag, 17:30 Uhr und Sonntag, 07:10 Uhr unbekannte Täter an insgesamt elf Fahrzeugen 28 Reifen. Es entstand ein Sachschaden von geschätzten 2600 Euro. Zeuginnen oder Zeugen werden gebeten, sich bei der Ermittlungsgruppe des 3. Polizeireviers in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345 2340 zu melden.

Original-Content von: Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell