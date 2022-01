Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-KvD: Mann flüchtet von Unfallstelle

Wiesbaden (ots)

(cp)Ein angetrunkener Mann verursachte Sonntagmittag in Wiesbaden einen Unfall, bei dem zwei Menschen verletzt wurden. Sein unter Drogeneinfluss stehender Unfallgegner flüchtete zunächst, stellte sich aber später bei der Polizei.

Ein 43-jähriger Mann bog gegen 13:40 Uhr mit seinem BMW von der Bleichwiesenstraße nach rechts in die Tannhäuserstraße ab. Hierbei übersah er einen von links kommenden Audi A4, welcher Vorfahrt hatte. Dessen 28-jähriger Fahrer schaffte es zwar noch rechtzeitig auszuweichen, verlor dann aber die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er schleuderte über die Gegenfahrbahn nach links auf den Gehweg und prallte hier gegen eine Straßenlaterne, die hierdurch umstürzte. Der Audifahrer wurde hierbei leicht verletzt, stieg aber direkt nach dem Unfall aus und rannte weg. Seine Mitfahrer, ein ebenfalls leicht verletzter 34-jähriger Mann, zwei Frauen im Alter von 31 Jahren und zwei siebenjährige Jungs ließ er hierbei verdutzt zurück. Die Polizei leitete eine Fahndung nach dem Mann ein, festgenommen wurde aber zuerst der mutmaßliche Unfallverursacher. Er hatte nämlich eine Alkoholfahne und nach Vortest 0,85 Promille. Er musste daher auf dem Revier eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben. Seinem Unfallgegner erging es dann später aber auch nicht besser. Der 28-Jährige stellte sich gegen 16:50 Uhr bei der Polizei, die dann auch schnell den Grund für seine vorherige Flucht erahnte. Die Beamten stellten bei ihm Anzeichen für Drogenkonsum fest und ein Vortest erhärtete den Verdacht. Auch er musste daher eine Blutprobe abgeben. Die beiden müssen sich nun in mehreren Strafverfahren verantworten. An dem Audi entstand Totalschaden, ebenso wie an der Straßenlaterne. Der Gesamtschaden beträgt rund 8.000 Euro.

Original-Content von: Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell