Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Täter nach Raubdelikt festgenommen

Gera (ots)

Gera: Mehrere Streifenwagen kamen gestern Abend (06.04.2022), gegen 22:20 Uhr zum Einsatz und leiteten in der Folge die Ermittlungen zu einem Raubdelikt zum Nachteil eines 21-Jährigen ein. Wie sich in der Folge herausstellte, wurde der Geschädigte von drei Männern im Bereich der Heinichstraße / zentrale Umsteigestelle körperlich mit Schlägen und Tritten angegriffen und schwer verletzt. Im Zuge des Angriffes raubten die drei dem Geschädigten eine Bauchtasche mit persönlichen Inhalt. Anschließend flüchtete sie in unbekannte Richtung. Der 21-jährige Verletzte kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Im Rahmen der eingeleiteten Fahndung gelang es den Polizeibeamten die drei Täter (deutsch, syrisch) im Alter von 20, 23, 26 gestellt und vorläufig festgenommen werden. Alle Tatbeteiligten sind sich nicht unbekannt. Die Kripo Gera übernimmt die Ermittlungen. Diese dauern gegenwärtig weiter an. (KR)

