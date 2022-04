LPI-G: Pkw-Fahrer stand unter Einfluss von Alkohol

Altenburg (ots) - Altenburg: Ein bislang noch unbekannter Autofahrer beschädigte am 05.04.2022, in der Zeit zwischen 16.35 - 16.55 Uhr, auf unbekannte Art und Weise einen Pkw Ford. Dieser parkte auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Kauerndorfer Allee. Nach dem Unfall verließ der Verursacher die Unfallstelle, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Am betroffenen Ford entstand indes ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des ...

